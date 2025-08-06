«Випс-Мед» планирует запустить производство глазных капель

Для расширения своего производственного комплекса «Випс-Мед» получила в аренду нежилое помещение площадью более 90 кв. м во Фрязине по региональной программе «Недвижимость за 1 рубль». Работы по реконструкции объекта планируется завершить в первом квартале 2026 года.

Согласно правилам регпрограммы, юрлица должны в течение 1,5 лет отремонтировать помещение, после чего они могут получить преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. В случае продолжения аренды помещения его можно использовать в течение 10 лет.

Помещение, арендуемое «Випс-Мед», находится рядом с другими площадями компании, что позволит ей сэкономить на аренде, уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фирма «Випс-Мед» зарегистрировано во Фрязине Московской области в 1995 году. Елене Губиной принадлежит 51% долей юрлица, Валерию Портнову – 20%, Марине Ильиной – 15%, Михаилу Гущину и Анатолию Зайцеву – по 7%. В СПАРК-Интерфакс выручка компании не отображена.

Помимо производства лекарственных препаратов компания занимается выпуском и продажей оборудования и техники других производителей для фармпредприятий и медучреждений, а также специализируется на проектировании и строительстве производственных объектов.

В октябре 2024 года «Випс-Мед» открыла цех по производству рентгеноконтрастного средства Бар-ВИПС, который используется для проведения исследований ЖКТ. Тогда компания также воспользовалась программой региональной поддержки «Земля за 1 рубль» и получила участок для строительства цеха.