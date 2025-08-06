«Ниармедик Фарма» запустила линию по производству лекарств в капсулах

Завод «Ниармедик Фарма», находящееся под управлением российской фармкомпании «Биннофарм Групп», продолжает расширять свой производственный комплекс. На предприятии запустили современную линию по выпуску препаратов в капсулах. На ней, в частности, выпускают противоязвенный препарат, гепатопротекторное средство и средство для лечения ожирения. Строительство нового участка комплекса планируют завершить уже осенью 2025 года. После этого продукция компании пополнится также противогрибковыми и урологическими средствами, сообщили GxP News в пресс-службе «Биннофарм Групп».

В компании добавили, что в ближайшее время также планируется регистрация и перевод производства лекарств с других площадок «Биннофарм Групп». Новые производственные мощности позволят увеличить годовой объем выпуска продукции компании на­ 19 млн единиц упаковок.

Исполнительный директор «Ниармедик Фарма» Михаил Рассказов отметил, что компания переходит от узкоспециализированного производства к многопрофильному предприятию с расширенной линейкой препаратов. По его словам, предприятие успешно прошло плановую проверку Минпромторга России в марте 2025 года, получив разрешение на расширение производственных мощностей.

«Ниармедик Фарма» произвела в 2024 году более 24 млн упаковок лекарств, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. Препараты компании доступны в России, а также в Армения, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Монголии и Узбекистане. После запуска новой линии компания планирует увеличить экспортные поставки на рынки СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

gxpnews