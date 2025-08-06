«Ниармедик Фарма» запустила линию по производству лекарств в капсулах

Завод «Ниармедик Фарма», находящееся под управлением российской фармкомпании «Биннофарм Групп», продолжает расширять свой производственный комплекс. На предприятии запустили современную линию по выпуску препаратов в капсулах. На ней, в частности, выпускают противоязвенный препарат, гепатопротекторное средство и средство для лечения ожирения. Строительство нового участка комплекса планируют завершить уже осенью 2025 года. После этого продукция компании пополнится также противогрибковыми и урологическими средствами, сообщили GxP News в пресс-службе «Биннофарм Групп».
В компании добавили, что в ближайшее время также планируется регистрация и перевод производства лекарств с других площадок «Биннофарм Групп». Новые производственные мощности позволят увеличить годовой объем выпуска продукции компании на 19 млн единиц упаковок.
Исполнительный директор «Ниармедик Фарма» Михаил Рассказов отметил, что компания переходит от узкоспециализированного производства к многопрофильному предприятию с расширенной линейкой препаратов. По его словам, предприятие успешно прошло плановую проверку Минпромторга России в марте 2025 года, получив разрешение на расширение производственных мощностей.
«Ниармедик Фарма» произвела в 2024 году более 24 млн упаковок лекарств, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. Препараты компании доступны в России, а также в Армения, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Монголии и Узбекистане. После запуска новой линии компания планирует увеличить экспортные поставки на рынки СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.