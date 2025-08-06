«Нижфарм» вывел на российский рынок первый аналог этифоксина

Российская фармацевтическая компания «Нижфарм» расширила ассортимент препаратов неврологического профиля, пополнив его средством «Анкзилера» (этифоксин). Анксиолитик с двойным механизмом действия предназначен для пациентов с тревогой любой выраженности и связанных с ней психосоматических расстройств. Лекарство прошло все необходимые процедуры регистрации и официально вышло на российский рынок, сообщили GxP News в пресс-службе «Нижфарма».

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, производителем фармацевтической субстанции указана MSN Organics Private Limited. Рецептурный противотревожный препарат будет представлен в двух формах выпуска: № 24, для старта терапии, и № 60 — для курсового лечения.

Этифоксин является небензодиазепиновым анксиолитиком (успокаивающим средством), которое не относится к группе бензодиазепинов. Он был разработан французской компанией Biocodex. Однако впервые данные об этифоксине как о потенциально психотропном соединении появились еще в 1970-е годы. С 1995 по 2007 год терапию им получили более 11,3 млн пациентов. Сегодня препарат применяют более чем в 40 странах мира. В России Biocodex зарегистрировала препарат под торговым названием «Стрезам».

В «Нижфарме» отметили, что этифоксин систематически исследовали при различных невротических расстройствах как в плацебо-контролируемых, так и в сравнительных исследованиях. Представители компании подчеркнули, что и дальше планирует расширять доказательную базу препарата. По их словам, уже в 2025 году стартует многоцентровое наблюдательное исследование с участием 300 пациентов с тревогой и соматическими проявлениями. Это исследование позволит оценить эффективность и переносимость препарата по сравнению с противотревожными препаратами.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от тревожных расстройств во всем мире страдают более 300 млн человек. «Нижфарм», ссылаясь на данные мониторинга Института психологии РАН, отметил, что в России по состоянию на декабрь 2024 год симптомы тревоги отметили у себя 26 млн человек. При этом число граждан, страдающих от тревожных расстройств, может быть выше.

