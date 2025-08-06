Bayer нарастила чистый убыток в 5,9 раза и сократила 12 тысяч рабочих мест

Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сократил около 12 тысяч штатных должностей с момента запуска программы реструктуризации, направленной на ускорение принятия решений и сокращение административных издержек. Объявление компании совпало с публикацией ее результатов за II квартал, согласно которым фармгигант нарастил чистый убыток в 5,9 раза. В отчетный период чистый убыток Bayer составил €199 млн против €34 млн годом ранее.

Выручка немецкого концерна за квартал выросла на 0,9%, до €10,74 млрд. Скорректированная EBITDA компании составила €2,105 млрд, что незначительно ниже показателя за аналогичный период прошлого года (€2,111 млрд).

Продажи рецептурных препаратов (подразделение «Фармацевтика») составили €4,47 млрд, увеличившись на 0,6% с учетом курсовых колебаний и изменений портфеля активов. Наибольший рост в этом сегменте продемонстрировали препараты «Нубека» (для лечения рака предстательной железы) и «Керендия» (для терапии хронической болезни почек при диабете 2-го типа). Продажи выросли на 50,5 и 67,1% соответственно.

Bayer также повысила свой годовой прогноз продаж на 2025 финансовый год. Ожидается, что продажи с учетом валютных эффектов составят от €46 до €48 млрд. Скорректированный показатель EBITDA прогнозируется от €9,7 до €10,2 млрд.

Bayer также установила дополнительные резервы в размере около €1,2 млрд для покрытия судебных расходов по делу о Roundup. Общий объем резервов по этим искам достиг €6,3 млрд.

В апреле Bayer заявила, что снова подала ходатайство в Верховный суд США. Она потребовала ограничить судебные иски о том, что ее гербицид Roundup вызывает рак, в попытках избежать потенциального ущерба на миллиарды долларов.

Иски к компании начали поступать в 2015 году, когда Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения приняло решение классифицировать глифосат в составе Roundup как возможно канцерогенное вещество.

