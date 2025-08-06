Россияне потратили 22,6 млрд рублей на препараты против диареи

Продажи средств от диареи в России выросли до 22,6 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в натуральном выражении объем продаж этих препаратов сократился на 1,5%. Россияне приобрели 65,5 млн упаковок таких средств. При этом тенденция к снижению в этом сегменте наблюдается третий год подряд, отмечают аналитики RNC Pharma. Для сравнения: в 2024 году было продано 138,8 млн упаковок (–1,8% в сравнении с 2023 годом) на сумму 42,3 млрд рублей (+19,6%).

Основную долю рынка (более 66% в денежном выражении) занимают препараты, регулирующие микрофлору кишечника (A07F), и кишечные адсорбенты (A07B). На противодиарейные и противомикробные средства (A07A) пришлось 18,7%, а оставшиеся 15% — на противовоспалительные препараты и электролиты.

В натуральном выражении лидируют адсорбенты. Так, за первые полгода продано более 27 млн упаковок, но их потребление упало на 7%. Это связано со снижением спроса на активированный уголь, который обеспечивает более половины продаж в этой подгруппе.

Всего на рынке за указанный период было представлено 86 торговых марок от 84 компаний. Лидером по продажам стал «Линекс» (компания Sandoz) с долей 10,4% (2,3 млрд рублей, +27%). Следом расположились «Энтеросгель» («Фармасил») и «Энтерол» («Биокодекс»).

При этом у половины топ-10 препаратов зафиксировано падение продаж в натуральном выражении. Наибольшее снижение показал «Бифиформ» (Haleon) — на 12,2%. Несмотря на это, все лидеры продемонстрировали рост в денежном выражении, что указывает на повышение цен и сдвиг в сторону более дорогих препаратов.

Согласно данным ассоциации «Здоровый диалог», сорбенты «Энтеросгель», «Полисорб», а также препараты от диареи «Энтерол» и «Энтерофурил» также вошли в топ-10 брендов безрецептурных (OTC) препаратов, которые продемонстрировали самый высокий индекс доверия. По словам авторов исследования, это означает, что у лидеров этого индекса позитивная репутация и устойчивая репутация брендов.

