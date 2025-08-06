FDA одобрило препарат Teva для профилактики мигрени у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило инъекционный препарат Ajovy (фреманезумаб) израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceuticals. Он предназначен для профилактики эпизодической мигрени у детей старше 6 лет с массой тела от 45 килограммов. Благодаря этому решению фреманезумаб стал единственным препаратом в США, таргетированным на CGRP (один из основных медиаторов боли при мигрени). Он одобрен как для детей, так и для взрослых, пишет Reuters.

Препарат Ajovy вводится один раз в месяц. Наиболее распространенные побочные эффекты включают боль и покраснение в месте инъекции. Согласно данным FDA, к серьезным нежелательным реакциям относятся зуд, кожная сыпь и повышенная чувствительность к препарату, однако общий профиль безопасности соответствует данным исследований у взрослых пациентов.

Мигрень — распространенное неврологическое заболевание, приводящее к инвалидности у детей и подростков. Эпизодическая мигрень у детей проявляется повторяющимися интенсивными головными болями, которые возникают не ежедневно, но значительно нарушают повседневную активность. При этом головные боли часто сопровождаются тошнотой, повышенной утомляемостью, а также чувствительностью к свету и звуку.

Ajovy относится к классу ингибиторов CGRP — препаратов, блокирующих кальцитонин-ген-связанный пептид, который играет ключевую роль в патогенезе мигрени.

Препарат был впервые одобрен для взрослых в 2018 году. Тогда сообщалось, что он стал вторым биопрепаратом, одобренный FDA для профилактики мигрени. Первым в США был зарегистрирован Aimovig от американского фармгиганта Amgen. Еще одним конкурентом Teva Pharmaceuticals на рынке выступает препарат Emgality от фармкомпании Eli Lilly, штаб-квартира которой располагается в Индианаполисе.

gxpnews