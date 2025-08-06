Акции Vertex рухнули после провала испытаний нового обезболивающего средства

Американская фармкомпания Vertex Pharmaceuticals прекратила разработку экспериментального неопиоидного обезболивающего препарата VX-993 в качестве монотерапии. Средство не прошло промежуточную фазу клинических исследований по лечению острой боли. Кроме того, фармгигант столкнулся с трудностями при расширении показаний к применению ее потенциального бестселлера Journavx для лечения различных форм хронической боли. В результате акции производителя обвалились во вторник, 5 августа, на 18%, что стало самым большим падением за 5 лет и свело на нет увеличение ценных бумаг компании с начала года.

Как и препарат Journavx, VX-993 блокирует натриевый канал NaV1.8, ответственный за передачу болевых импульсов. Однако новое обезболивающее, которое создавали как дополнение к Journavx, не показало преимуществ перед плацебо в группе пациентов, перенесших операцию по удалению большого пальца стопы (бурсэктомию). Из-за отсутствия эффекта компания отказалась от дальнейших исследований VX-993 в качестве самостоятельного обезболивающего средства.

Аналитики и инвесторы с нетерпением ожидали результатов этого исследования. При наличии положительных результатов Vertex Pharmaceuticals смогла бы расширить свой ассортимент обезболивающих препаратов.

Кроме того, сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), изучавшие исследование препарата Journavx, заявили, что не видят перспектив на данный момент для его широкого применения при этом заболевании, говорится в заявлении Vertex, раскрывающем финансовые результаты за II квартал.

Регулятор отказался рассматривать препарат для широкого применения при периферической нейропатии, предложив вместо этого сосредоточиться на диабетической нейропатии. Это вынудило Vertex пересмотреть стратегию.

На этом фоне BMO Capital снизила целевую цену акций Vertex Pharmaceuticals с $557 до $530, сохранив рейтинг «выше рынка».

Vertex Pharmaceuticals расширяет портфель за счет генной терапии и неопиоидных анальгетиков, снижая зависимость от препаратов против муковисцидоза — рынка, где она сохраняет доминирующие позиции. Ключевым элементом стратегии расширения портфеля стал новый неопиоидный анальгетик Journavx, получивший одобрение американских регуляторов в январе этого года. Это первый принципиально новый класс обезболивающих препаратов, появившийся на рынке США за последние 20 лет.

Производитель лекарств также изучает другие препараты, находящиеся в разработке, чтобы выяснить, обладают ли они большей эффективностью, чем Journavx.

gxpnews