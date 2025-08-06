В Подмосковье запустили производство пробных партий бета-лактамных антибиотиков

Фармацевтическая компания «Алтегра», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна», завершила в этом году строительство цеха твердых лекарственных форм бета-лактамных антибиотиков и уже запустила производство первых опытных партий препаратов. После получения осенью лицензии компания планирует начать их серийное производство. Инвестиции в создание цеха составили порядка 200 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск нового участка позволит увеличить ассортимент выпускаемых препаратов до 40 наименований, а объем производства — до 70 млн капсул и около 150 млн таблеток в год. Как отметила вице-премьер — министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, после ввода цеха количество рабочих мест на предприятии выросло до 160 человек.

Лицензию Минпромторга «Алтегра» планирует получить уже осенью текущего года, что позволит начать серийный выпуск препаратов для аптечных сетей. Ранее продукцию компании применяли только в медучреждениях, включая реанимации.

«Сегодня предприятие „Алтегра” — это более 2000 кв. м производственных помещений и 450 кв. м физико-химических, микробиологических и R&D-лабораторий», — отметила генеральный директор АО «Алтегра» Ольга Турчанинова. По ее словам, предприятие последовательно расширяет линейку выпускаемой продукции. На сегодня компания наладила выпуск 34 лекарств, еще 24 в разработке.

Бета-лактамные антибиотики — это группа антибиотиков, характеризующихся наличием в их структуре бета-лактамного кольца. К ним относятся пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. Это ключевая группа препаратов для борьбы с бактериальными инфекциями.

Ранее стало известно, что дочерняя компания АО «Алтегра» — ООО «Алсигма» — займется строительством завода по производству противоопухолевых препаратов в ОЭЗ «Дубна». Инвестиции в проект составят 1,8 млрд рублей.

