Минздрав намерен изменить категории риска для проверок в сфере обращения лекарств В Подмосковье запустили производство пробных партий бета-лактамных антибиотиков » Иностранный производитель добился снижения цены на российский препарат На второй части августовского заседания Комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрено для включения в ЖНВЛП два препарата, два препарата рекомендовано исключить. Шесть предложений были отклонены. На заседании развернулся своеобразный аукцион между российским и иностранным производителями, которые выпускают препараты для редких заболеваний. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней 7 августа 2025 года продолжила рассмотрение предложений по пересмотру лекарственных перечней. Все заявки касались только перечня ЖНВЛП, другие списки – программа высокозатратных нозологий и минимальный аптечный ассортимент – не рассматривались. Для включения в перечни рекомендован противоопухолевый препарат даролутамид компании Bayer и препарат для сопутствующей терапии онкопациентов пэгфилграстим компании «ПСК Фарма». Что произошло на заседании Два препарата, вернее их лекарственные формы, исключены из ЖНВЛП (см. табл.). Это раствор для интраназального введения интерферона гамма человеческого рекомбинантного, инъекционная и подкожная формы остались в перечне. Второй препарат – инъекционная форма меглюмина акридонацетат, у препарата еще две лекарственные формы – линимент и таблетки, которые в ЖНВЛП не входят. На заседании рассматривались сразу три препарата для лечения редкого заболевания – пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Больше всего споров вызвал равулизумаб, который также показан при генерализованной миастении гравис, атипичном гемолитико-уремическом синдроме. Препарат выпускает AstraZeneca. На комиссии препарат рассматривался в третий раз. Первый раз – 23 августа 2024 года – препарат был одобрен по цене 182 360 тыс. руб. Но в декабре того же года решение было пересмотрено и препарат в ЖНВЛП не включили. Это произошло из-за вновь открывшихся обстоятельств. Дело в том, что в России «Генериум» и «Биокад» выпускают экулизумаб, который имеет те же показания, что и равулизумаб. В конце 2024 года один из производителей пообещал снизить цену. В августе 2025 года AstraZeneca пришла на заседание с ценой 179 тыс. руб., затем снизила цену до 160 тыс. руб., потом еще до 142 тыс. руб. Несмотря на то, что представители врачебного сообщества рассказали, что у препарата есть своя целевая популяция пациентов, члены Комиссии рассматривали препарат с точки зрения всей популяции пациентов, следовательно равулизумаб должен был быть по цене сопоставим или ниже с экулизумабом для всех заболеваний. Неоднократное снижение цены AstraZeneca связано было с тем, что и на российский препарат цена снижалась прямо на заседании. Сначала председатель комиссии замминистра Сергей Глаголев сказал, что Комиссия получила новое предложение о снижении от «Биокада», тогда AstraZeneca стала снижать и свою цену, чтобы не увеличить бюджет лекарственного обеспечения этих заболеваний. В какой-то момент к заседанию подключился представитель «Генериума» и тоже предложил снижение цены. И когда AstraZeneca вновь сравняла стоимость курсов, «Генериум» объявил об очередном снижении. В итоге по некоторым заболеваниям стоимость препарата AstraZeneca вновь стала выше. После этого иностранная компания остановилась и не стала снижать цену, а Комиссия проголосовала против включения препарата в ЖНВЛП. Напоследок представитель AstraZeneca Виталий Дембровский отметил, что как минимум компания добилась стоимости терапии, пусть и другим препаратом. Он также добавил, что несмотря на заявление о снижении в конце 2024 года. Стоимость экулизумаба в госзакупках практически не снизилась. Читайте об это подробнее в одном из ближайших номеров «ФВ». Продолжение следует В конце заседания Комиссия вернулась к вопросу о стоимости препараты для лечения болезни Фабри пэгунигалзидаза альфа от компании Chiesi. На первой части заседания, прошедшей 6 августа 2025 года, препарат был одобрен. Но в конце заседания производитель другого препарат для лечения заболевания – агалсидаза бета – компания «Петровакс Фарм» заявила, что стоимость была посчитана не корректно. Как рассказал 7 августа, президент компании Михаил Цыферов, стоимость годового курса пэгунигалзидаза альфа ниже на 2% стоимости курса агалсидазы бета из расчета веса пациента 77кг, однако большинство пациентов находятся в диапазоне веса от 60 до 70 кг. «Для этих пациентов предложена цена в полтора раза дороже существующей отечественной терапии», – сказал он. Тогда и представители Центра экспертизы контроля и качества медпомощи (ЦЭККМП) Минздрава России, представители Chiesi объяснили, что есть общепринятая методика, которая использует среднестатический вес в популяции. Цыферов сказал, что компания не отрицает существования такого показателя, но если пациентов с меньшим весом будет больше, то это может существенно увеличить затраты бюджета. Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра (МГНЦ) им. акад. Н.П. Бочкова академик РАН Сергей Куцев удивился такой дискуссии, поскольку логика назначения препаратов другая: в первой линии назначается агалсидаза альфа или бета, а при наличии антител или нежелательных явлений идет пэгунигалзидаза альфа. В результате Сергей Глаголев предложил пересмотреть включение препарата в ЖНВЛП в ноябре 2025 года. До этого момента всем заинтересованным сторонам следует произвести необходимые расчеты. Препараты, рассмотренные Комиссией Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 7 августа 2025 года № МНН / Лекарственная форма Торговое наименование Показание Производитель Решение Цена 1 Даролутамид, таблетки Нубека неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, метастатический гормоночувствительный рак предстательной железы Bayer Включить в ЖНВЛП 107 691 руб. за упак. 2 Пэгфилграстим, раствор для подкожного введения Поэксо Снижение продолжительности нейтропении и частоты возникновения фебрильной нейтропении у взрослых пациентов, получающих цитотоксическую химиотерапию ПСК Фарма Включить в ЖНВЛП 27 445 руб. за упак. 3 Интерферон гамма человеческий рекомбинантный, лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения Ингарон Профилактика и лечение (в составе комплексной терапии) гриппа Фармаклон Исключить из ЖНВЛП Н/д 4 Меглюмина акридонацетат, раствор для внутривенного и внутримышечного введения Циклоферон Комплексная терапия герпеса, цитомегаловирусной инфекции, нейроинфекций, вторичных иммунодефицитов, хламидийных инфекций Полисан Исключить из ЖНВЛП Н/д 5 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий Ултомирис Пароксизмальная ночная гемоглобинурия, генерализованная миастения гравис, атипичный гемолитико-уремический синдром, заболевания спектра оптиконевромиелита AstraZeneca Не включать в ЖНВЛП 142 000 тыс. руб. 6 Даникопан, таблетки Апварди Пароксизмальная ночная гемоглобинурия AstraZeneca Не включать в ЖНВЛП 7 Иптакопан, капсулы Фабхальта Пароксизмальная ночная гемоглобинурия Novartis Не включать в ЖНВЛП 1 050 000 руб. за упак. 8 Белумосудил, таблетки Резтирег Взрослые и дети 12 лет и старше с хронической реакцией «трансплантат против хозяина» Sanofi Не включать в ЖНВЛП 721 200 руб. за упак. 9 Офатумумаб, раствор для подкожного введения Бонспри Рецидивирующие формы рассеянного склероза Novartis Не включать в ЖНВЛП 71 000 руб. за упак. 10 Будесонид+Сальбутамол Айрсупра Бронхиальная астма AstraZeneca Не включать в ЖНВЛП Н/д Источник: Минздрав РФ Елена Калиновская

