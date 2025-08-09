Минздрав понизил класс риска для спиртовых салфеток

Минздрав понизил класс риска для антисептических салфеток с 3 до 2а. Такие поправки внесены в номенклатурную классификацию медизделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения.

Минздрав утвердил приказ № 364н от 24.06.2025, которым вносятся изменения в номенклатурную классификацию медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения (утверждена Приказом Минздрава России № 4н от 06.06.2012).

В подпункте 4.13 пункта 4 документа, в который вносятся изменения, указано, что медизделия, в составные части которых входит вещество, представляющее собой лекарственный препарат или иное биологически активное средство и воздействующее на человеческий организм в дополнение к воздействию медизделия, относятся к классу 3.