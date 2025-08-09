Комиссия Минздрава по ЖНВЛП завершила заседание интригой

Комиссия Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней рассмотрела 6 августа 2025 года 15 предложений включения препаратов в Перечень ЖНВЛП. Из них семь заявок были одобрены, восемь отклонены. В конце заседания возникла ситуация, которая может поставить под вопрос одно из решений.
В Минздраве прошло второе в этом году заседание Комиссии по формированию лекарственных перечней. В итоге решено рекомендовать к включению в Перечень ЖВНЛП семь МНН. Среди них препараты от заболеваний крови, для лечения туберкулеза, а также противоопухолевые препараты, передает корреспондент «ФВ».
Какой вопрос возник на заседании
Первым на заседании рассматривался вопрос о пэгилированной форме лекарства для пациентов с болезнью Фабри – пэгунигалзидаза альфа от компании Chiesi. Производитель на заседании снизил цену на 34% по сравнению с заявленной. В итоге специалист Центра экспертизы контроля и качества медпомощи (ЦЭККМП) Минздрава России констатировал, что при такой цене стоимость годового курса будет ниже на 2% стоимости курса агалсидазы бета и ниже стоимости агалсидазы альфа. Оба препарата также применяются при болезни Фабри, но это не пэгилированные формы.
Комиссия одобрила включение препарата в Перечень ЖНВЛП. Однако буквально на последних минутах слово попросил производитель российского препарата агалсидаза бета компания «Петровакс Фарм». Президент компании Михаил Цыферов заявил, что стоимость курса агалсидазы бета все-таки дешевле. Председатель комиссии замминистра Сергей Глаголев попросил специалистов ЦЭККМП к следующему заседанию, которое состоится 7 августа 2025 года, разобраться в этом вопросе.
Будет ли пересмотрено решение, Глаголев не сказал. Однако ранее был прецедент, когда из-за снижения цены на российский препарат было пересмотрено решение комиссии и препарат иностранной компании не был включен в Перечень ЖНВЛП. Такая история произошла с равулизумабом компании AstraZeneca в декабре 2024 года.
Пациенты разочарованы
Эмоциональным оказалось обсуждение препаратов компании Roche для лечения диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы – глофитамаб и рефрактерной фолликулярной лимфомы – мосунетузумаб. Специалисты-врачи рассказали, что это прорывные препараты для пациентов, которые прошли несколько линий терапии и для которых раньше лечения не было. Теперь же вылечиваются даже паллиативные больные. Однако комиссия проголосовала против глофитамаба.
Как выяснилось, членам комиссии показалось, что со временем показания у препаратов могут быть расширены и из-за этого бюджету придется обеспечивать больше пациентов. Однако Roche заверила, что не собирается этого делать. Кроме того, организаторы здравоохранения всегда напоминают, что у всех есть возможность получить препарат через решение врачебной комиссии.
Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова перед голосованием по вопросу включения в перечень мосунетузумаба отметила, что часто онкогематологические больные не доживают до положительного решения, так как получение препарата через врачебную комиссию — это долгий процесс.
Разочарован решением комиссии и сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. В ответ на реплики заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Шешко заявила, что комиссия всесторонне рассматривает заявки от фармкомпаний. Она добавила, что некоторые из них ведут себя некорректно. Предоставляют ранний доступ к препаратам, потом регионы вынуждены тратить деньги на лекарства, эффективность которых еще не доказана, потому что пациенты требуют продолжения лечения. Шешко также предложила Roche пересмотреть свою позицию и предложить более весомую скидку, чем 4%. Компания добавила еще 3% скидки, но комиссия все равно проголосовала против.
|Препараты, рассмотренные Комиссией Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней 6 августа 2025 года
|№
|МНН / Лекарственная форма
|Торговое наименование
|Показание
|Производитель
|Решение
|цена
|1
|Пэгунигалзидаза альфа, концентрат для приготовления р-ра для инфузий
|Эльфабрио
|Болезнь Фабри
|Chiesi
|Включить в ЖНВЛП
|82 402 руб. за упак.
|2
|Лоноктоког альфа, лиофилизат для приготовления р-ра для внутривенного введения
|Афстила
|Гемофилия А
|CSL Behring
|Включить в ЖНВЛП
|500 МЕ 5 250 руб. за упак.
|3
|Луспатерцепт, лиофилизат для приготовления р-ра для подкожного введения
|Реблозил
|Трансфузионно-зависимая анемия, вызванная миелодиспластическими синдромами, анемия у взрослых, ассоциированная с бета-талассемией
|BMS
|Включить в ЖНВЛП
|25 мг 62 248,5 руб. за упак.
|4
|Финеренон
|Фириалта
|Хроническая болезнь почек у взрослых с сахарным диабетом 2 типа
|Bayer
|Не включать в ЖНВЛП
|2 406 руб. за упак.
|5
|Омега-3 кислот этиловые эфиры 90, капсулы
|Омакор
|Гипертриглицеридемия у взрослых
|Abbott
|Не включать ЖНВЛП (отказ заявителя)
|—
|6
|Претоманид, таблетки
|Ракстеми
|Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью и множественной лекарственной устойчивостью
|Viatris
|Включить ЖНВЛП
|32 971,27 руб. за упак.
|7
|Фостемсави, таблетки с пролонгированным высвобождением
|Рукобиа
|ВИЧ
|ViiV Healthcare
|Не включать в ЖНВЛП
|184 000 руб. за упак.
|8
|Иринотекан, концентрат для приготовления дисперсии для инфузий
|Онивайд пегилированный липосомальный
|Метастатический рак
поджелудочной железы
|Servier
|Не включать ЖНВЛП
|74 426,84 руб. за упак.
|9
|Энкорафениб, капсулы
|Брафтови
|Неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600, метастатический колоректальный рак с мутацией BRAF V600E
|Pierre Fabre
|Не включать в ЖНВЛП
|59 708 руб. за упак.
|10
|Биниметиниб, таблетки
|Мектови
|Неоперабельная или метастатическая меланома с мутацией BRAF V600
|Pierre Fabre
|Не включать ЖНВЛП
|н/д
|11
|Капивасертиб, таблетки
|Акдайна
|Гормон-рецептор-положительный, HER2-отрицательный местнораспространенный или метастатический рак молочной железы с одной или несколькими альтерациями PIK3CA/AKT1/PTEN
|AstraZeneca
|Включить ЖНВЛП
|114 778,58 за упак.
|12
|Камрелизумаб, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления р-ра для инфузий
|Арейма
|Рак пищевода, носоглотки
|Петровакс Фарм
|Включить в ЖНВЛП
|127 000 руб. за упак.
|13
|Энфортумаб ведотин, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления р-ра для инфузий
|Падцев Онко
|Местнораспространенный или метастатический уротелиальный рак
|Astellas
|Включить ЖНВЛП
|20 мг 33 257 руб. за упак., 30 мг 49 885 руб. за упак.
|14
|Глофитамаб, концентрат для приготовления р-ра для инфузий
|Колумвим
|Рецидивирующая или рефрактерная диффузная крупноклеточная В-клеточная лимфома
|Roche
|Не включать ЖНВЛП
|2,5 мл 67 151 руб. за упак., 10 мл 268 606 руб. за упак.
|15
|Мосунетузумаб
|Лансумио
|Рецидивирующая или рефрактерная фолликулярная лимфома
|Roche
|Не включать ЖНВЛП
|1 мг 18 323 руб. за упак., 30 мг 549 700 руб. за упак.
|Источник: Минздрав РФ, «ФВ»
