В НГУ открыли лабораторию для создания реагентов для CAR-T-терапии

Руководителем научного подразделения стал кандидат биологических наук Сергей Кулемзин. Новое направление исследований будет развиваться на базе инфраструктуры кампуса мирового уровня НГУ, лаборатория размещена в научно-исследовательском центре университета.

В лаборатории будет осуществляться разработка нового отечественного диагностического реагента, предназначенного для выявления CD19-специфичных CAR-Т-клеток. Данный реагент представляет собой рекомбинантный белок, который будет производиться в эукариотических клетках с последующей очисткой методом хроматографии. Его применение позволит контролировать качество CAR-T-продуктов перед введением пациенту, а также отслеживать динамику экспансии CAR-T-клеток в периферической крови в процессе терапии.

На данный момент в России зарегистрирован только один клеточный препарат – Кимрая (тисагенлеклейцел) от швейцарской Novartis. Терапия одобрена Минздравом в 2023 году для лечения острого лимфобластного лейкоза и рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомы. Регулятор тогда сообщил, что будет пересматривать соотношение риска и пользы Кимраи, пока КИ не будут завершены и Novartis не представит окончательные выводы об эффективности и безопасности препарата. Стоимость одного курса CAR-T от швейцарского производителя оценивалась в 39 млн рублей.

В январе 2025 года в НМИЦ гематологии сообщили об итогах первого этапа лечения участника клинических исследований Утжефры – отечественного клеточного генотерапевтического лекарственного препарата для лечения злокачественных новообразований крови. По данным исследовательского центра, пациент успешно прошел I фазу КИ и перешел на амбулаторный режим для оценки работы CAR-T-препарата в долгосрочной перспективе. Разрешение на КИ Утжефры учреждение получило в ноябре 2024 года, а их завершение запланировано на конец 2025 года.

Фото: Институт медицины и медицинских технологий НГУ

