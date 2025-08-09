Офсет на системы мониторинга глюкозы для четырех регионов подорожал до 3 млрд рублей

Центр госзакупок Приморского края объявил межрегиональный офсет на локализацию производства систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Общий объем контракта установлен на уровне 3,005 млрд рублей, он предполагает закупку более 570 тысяч комплектов для нужд четырех регионов – Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, и будет рассчитан на 10 лет. Взамен инвестор должен вложить не мене 400 млн рублей в организацию производства НМГ на территории Приморского края. Соглашение между четырьмя субъектами о проведении совместного конкурса на 2,6 млрд рублей было подписано в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме.
Офсет предполагает создание производства систем НМГ в Приморском крае в течение 18 месяцев с момента подписания контракта. Инвестор должен вложить не менее 400 млн рублей в локализацию производства медизделий для чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости с помощью электрохимического метода. Датчики должны иметь возможность устанавливаться в область живота или на плечо, передавать данные через Bluetooth не реже, чем раз в 5 минут, а минимальное время работы одного датчика должно составлять 14 дней. Изделия должны быть допустимы для применения у пациентов от 2 лет и старше.
Поставки продукции будут продолжаться в течение 8 лет после локализации производства. Всего закзачики в лице минздравов четырех субъектов готовы закупить до 570,7 тысячи комплектов медизделий. Цена одного комплекта варьируется от 4,7 до 6,1 тысячи рублей. В регионах системы будут предоставляться детям и беременным женщинам по медицинским показаниям в ходе реализации программы «Борьба с сахарным диабетом». В соответствии с «дорожной картой», планируется обеспечить системами НМГ всех пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет.
Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 3,005 млрд рублей. Итоги конкурса подведут в конце августа 2025 года. Контракт с победителем будет подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре.
Соглашение о проведении совместного конкурса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в июне 2025 года. Тогда представители Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Амурской области согласовали условия совместного конкурса. Предполагалось, что инвестор должен будет создать производство в 2027 году, а минздравы четырех регионов закупят с 2027 по 2035 год 582 тысячи комплектов за 2,6 млрд рублей.
Это второй по счету межрегиональный офсет, объявленный в России. В январе 2024 года первый подобный контракт, предусматривающий локализацию производства нитриловых перчаток в Самарской области остался без участников. Условия офсета предполагали создание производства на территории региона в обмен на поставку медизделий в течение десяти лет по двум адресам – для нужд «Самарафармации» и московской ГКБ №15 им. О.М. Филатова за 75,2 млн рублей.
