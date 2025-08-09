Офсет на системы мониторинга глюкозы для четырех регионов подорожал до 3 млрд рублей

Офсет предполагает создание производства систем НМГ в Приморском крае в течение 18 месяцев с момента подписания контракта. Инвестор должен вложить не менее 400 млн рублей в локализацию производства медизделий для чрескожного мониторинга уровня глюкозы в интерстициальной жидкости с помощью электрохимического метода. Датчики должны иметь возможность устанавливаться в область живота или на плечо, передавать данные через Bluetooth не реже, чем раз в 5 минут, а минимальное время работы одного датчика должно составлять 14 дней. Изделия должны быть допустимы для применения у пациентов от 2 лет и старше.

Поставки продукции будут продолжаться в течение 8 лет после локализации производства. Всего закзачики в лице минздравов четырех субъектов готовы закупить до 570,7 тысячи комплектов медизделий. Цена одного комплекта варьируется от 4,7 до 6,1 тысячи рублей. В регионах системы будут предоставляться детям и беременным женщинам по медицинским показаниям в ходе реализации программы «Борьба с сахарным диабетом». В соответствии с «дорожной картой», планируется обеспечить системами НМГ всех пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет.

Начальная максимальная цена контракта установлена на уровне 3,005 млрд рублей. Итоги конкурса подведут в конце августа 2025 года. Контракт с победителем будет подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре.

Соглашение о проведении совместного конкурса было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в июне 2025 года. Тогда представители Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Амурской области согласовали условия совместного конкурса. Предполагалось, что инвестор должен будет создать производство в 2027 году, а минздравы четырех регионов закупят с 2027 по 2035 год 582 тысячи комплектов за 2,6 млрд рублей.

Это второй по счету межрегиональный офсет, объявленный в России. В январе 2024 года первый подобный контракт, предусматривающий локализацию производства нитриловых перчаток в Самарской области остался без участников. Условия офсета предполагали создание производства на территории региона в обмен на поставку медизделий в течение десяти лет по двум адресам – для нужд «Самарафармации» и московской ГКБ №15 им. О.М. Филатова за 75,2 млн рублей.