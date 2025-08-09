«Южфарм» запустит производство дженериков за 200 млн рублей

Мощности компании «Южфарм» находятся в станице Троицкой в Крымском районе. В 2023 году предприятие получило субсидию для компенсации расходов, связанных с производством импортозамещающей продукции в регионе.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Южфарм» зарегистрировано в станице Ивановской Краснодарского края в 2007 году. Бенефициар компании – Михаил Кравчук. Выручка юрлица за последние два года в системе не отображена. В 2022 году «Южфарм» выручила 1,7 млрд рублей.

Согласно ГРЛС, «Южфарм» является как держателем ряда собсвтенных регудостоверений, так и контрактной производственной площадкой для нескольких фармкомпаний. Среди них – «Алвилс», «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко, «Вита Лайн» и другие.

Минпромторг России в декабре 2020 года выдал лицензию ООО «Южфарм» на производство лекарства из списка ЖНВЛП – азатиоприна, на дефицит которого тогда жаловались пациентские организации. «В ближайшее время компания начнет выпускать этот препарат, чтобы покрыть потребности Российской Федерации. Ранее на азатиоприн была перерегистрирована цена, что позволит обеспечить его доступность для широких слоев населения», – отмечали в Минпромторге.