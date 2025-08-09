Merck рассматривает возможность прямых продаж в США

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA рассматривает возможность организации прямых продаж своих препаратов пациентам в США, сообщил Bloomberg. Таким образом она может присоединится к другим производителям, стремящимся обойти посредников после требования американского президента Дональда Трампа снизить цены на лекарства в стране. Генеральный директор фармгиганта Белен Гарихо подтвердил эти планы в ходе телефонной беседы с журналистами, отметив, что дальнейшие действия будут зависеть от видов продукции.

Merck следует примеру других фармгигантов, включая Roche Holding AG и AstraZeneca Plc, которые также ищут способы снизить цены на лекарства без ущерба для прибыли. Немецкая фармкомпания оказалась в числе 17 компаний, недавно получивших официальное требование от Белого дома понизить стоимость препаратов по госпрограмме медицинского страхования Medicaid.

Merck планирует расширять присутствие на американском рынке. Как отмечал ранее Гарихо, компания продолжит инвестировать в США «не только для того, чтобы сохранить свои позиции на весьма привлекательном рынке, но и для того, чтобы расширить масштабы, в основном за счет сектора здравоохранения».

Глава немецкого фармгиганта добавил, что ведет переговоры с администрацией США на фоне политических угроз Трампа. Ранее американский лидер заявил, что рассматривает введение пошлин до 250% на импорт фармпродукции.

В США действует сложная система, в рамках которой PBM (Pharmacy Benefit Managers), или менеджеры по управлению фармацевтическими льготами выступают как компании-посредники в сфере здравоохранения. Они играют роль между производителями лекарств, страховыми компаниями и аптеками, занимаются управлением рецептурными лекарственными льготами, определяют, какие препараты покрываются страховкой, ведут переговоры о скидках с производителями и возмещают аптекам стоимость выписанных рецептов.

Однако их участие приводит к высоким конечным ценам на лекарства. Прямые продажи могут стать альтернативой этой системе.

gxpnews