Российские ученые разработали тест сразу на 5 опасных инфекций

Ученые Российского противочумного института «Микроб» совместно с научно-исследовательским институтом системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали комплексный тест, который позволяет определить сразу пять опасных инфекционных заболеваний: чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. При этом новый тест может выявить возбудителя одной из болезни человека за 60 минут, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток. Это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний.

Несмотря на стабильную и контролируемую эпидемиологическую ситуацию по указанным инфекциям в России, сохраняется риск их завоза из-за рубежа. Внедрение нового экспресс-теста позволит Роспотребнадзору усилить эпидемиологический контроль и повысить биологическую безопасность населения. Разработку выполнили в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В июне стало известно, что ученые ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор”» Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления нового вируса Хасеки, обнаруженного в клещах. По данным исследователей, этот вирус распространен в Сибири и на Дальнем Востоке.

gxpnews