«Випс-Мед» нарастит производство глазных капель в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль»

Российская компания «Випс-Мед» расширит производство в городе Фрязино Московской области. Новые мощности позволят увеличить выпуск офтальмологического препарата «Квинакс» (азапентацен), применяемого для лечения всех видов катаракты, до 3 млн флаконов в год. Проект реализуется при поддержке региональных властей. Для размещения дополнительных производственных линий компания получила в аренду помещение площадью более 90 кв. м в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль», сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Завершить работы по реконструкции и ввести новые мощности планируют в I квартале 2026 года. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, инвестиции в проект составляют порядка 15 млн рублей.

Предприятие расширяет производственные мощности по программе «Недвижимость за 1 рубль». Для этого помещение перевели из областной в муниципальную собственность. Как пояснил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов, компания уже арендует в этом здании смежные помещения у администрации городского округа Фрязино. Это позволит компании сэкономить на аренде помещения.

Согласно правилам региональной программы, юрлица должны в течение полутора лет отремонтировать помещение, после чего они могут получить преимущественное право выкупить объект по рыночной стоимости за вычетом расходов на ремонт. В случае продолжения аренды помещения его можно использовать в течение 10 лет.

В 2024 году компания «Випс-Мед» завершила строительство нового производственно-складского комплекса в подмосковном Фрязино. На сегодняшний день компания в рамках инвестпроекта уже построила новый цех по производству рентгеноконтрастного средства для исследования желудочно-кишечного тракта, которое входит в перечень ЖНВЛП. Инвестиции в проект составили около 80 млн рублей. Земельный участок для строительства компания получила в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».