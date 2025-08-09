FT: Novartis заинтересовалась покупкой американской Avidity Biosciences

Швейцарский фармгигант Novartis рассматривает возможность поглощения биотехнологической компании Avidity Biosciences, специализирующейся на редких заболеваниях, в попытке расширить ассортимент лекарств. Переговоры находятся на ранней стадии, и пока нет гарантий, что сделка будет достигнута, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. После сообщения акции Avidity Biosciences увеличились сразу на 25%, в результате чего рыночная стоимость компании из Сан-Диего составила около $5,7 млрд.

Компания Avidity Biosciences разрабатывает три терапевтические программы для лечения редких нервно-мышечных заболеваний: миотонической дистрофии 1-го типа, фацио-скапуло-гумеральной мышечной дистрофии и мышечной дистрофии Дюшенна. Ранее генеральный директор производителя Сара Бойс заявила, что два из них могут оказаться «препаратами стоимостью в несколько миллиардов долларов».

В июле текущего года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило препарату Avidity Biosciences — делпасибарт зотадирсен — для лечения некоторых пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна статус «прорывной терапии». Кроме того, он получил статус орфанного препарата от FDA и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Novartis ищет новые методы лечения, чтобы компенсировать надвигающуюся конкуренцию в этом году со стороны более дешевых дженериков для трех ключевых препаратов, включая ее самое продаваемое лекарство «Энтресто», которое применяют при сердечной недостаточности. Как пишет издание, для Novartis эта потенциальная сделка может стать одной из крупнейших за время руководства генерального директора Васанта Нарасимхана.

Швейцарская фармкомпания делает основной акцент на кардиологических, почечных и метаболических препаратах, а также на направлениях иммунологии, неврологии и онкологии. Так, в феврале 2025 года Novartis расширила свой кардиологический портфель после приобретения американской биотехнологической компании Anthos Therapeutics за $3,1 млрд для получения перспективного препарата для профилактики инсульта.

gxpnews