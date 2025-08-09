Биопечать и биомедицина станут частью нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья»

Татьяна Голикова рассказала об инициативах, которые будут поддержаны в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». В ближайшие два года будут проведены клинические исследования девяти препаратов и 21 медизделия, внедрены в практику три новые технологии биопечати и семь биомедицинских клеточных продуктов.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Итогами встречи поделились в пресс-службе правительства. В заседании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, представители Минпромторга, Минобрнауки, Минфина, ФМБА, Росздравнадзора и других ведомств.

На первом этапе реализации национального проекта — с 2025 по 2027 год — будут поддержаны:

клинические исследования (КИ) девяти оригинальных препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний;

КИ 21 оригинального медицинского изделия, применяемых в хирургии, травматологии, онкологии, кардиологии, иммунологии и других профилях;

отработка и внедрение в практику восьми медицинских технологий и медизделий, применяемых при нейродегенеративных заболеваниях и когнитивных нарушениях, восьми технологий биомедицины для лечения болезней костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной систем;

внедрение в практику трех новых технологий биопечати и трех видов индивидуализированных препаратов для лечения онкологических заболеваний;

отработка и внедрение пяти новых технологий, направленных на активное долголетие и предупреждение старения клеток;

внедрение семи биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) и продуктов тканевой инженерии в рамках регенеративной биомедицины для лечения бесплодия у мужчин, последствий травм крупных суставов, спинного мозга.