Начало работы механизма «второй лишний» для СЗЛС намерены перенести

Вступление в силу правила «второй лишний» для СЗЛС намерены перенести с 1 сентября 2025 года на 1 января 2026 года, вопрос об этом прорабатывает Минпромторг. Мера необходима для того, чтобы все желающие успели зарегистрироваться в системе прослеживаемости и внести в нее необходимые данные.

Срок вступления в силу правила «второй лишний» для стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) могут перенести на 1 января 2026 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга, вопрос об этом прорабатывается.

Согласно действующей редакции Постановления Правительства РФ № 1875 от 23.12.2024, которое регулирует предоставление национального режима при осуществлении госзакупок, механизм вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сдвинуть срок хотят для того, чтобы все желающие производители успели зарегистрироваться в системе прослеживаемости и внести в нее необходимые данные. В указанное время также заложен переходный период для впервые включаемых в перечень СЗЛС препаратов — эта мера даст производителям необходимое время для локализации производства полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Кроме того, Минпромторг совместно с Минздравом, Минфином и Федаральной антимонопольной службой (ФАС) прорабатывают вопрос внедрения в законодательство новой меры. Она подразумевает в том числе варианты комбинации механизма «второй лишний» и механизма представления ценовых преференций в виде «ценового преимущества» для препаратов из перечня СЗЛС, производимых в ЕАЭС по полному циклу.

Госдума в июле приняла закон о перечне СЗЛС. Документ закрепляет понятие стратегически значимых лекарств, тогда как непосредственно перечень, порядок и критерии его формирования еще предстоит утвердить правительству.

В июне Минпромторг представил фармпроизводителям финальную версию проекта перечня, состоящую из двух разделов. К первому разделу при госзакупках будет применяться правило «второй лишний», в него войдут наркотические и психотропные лекарства, препараты крови и 215 позиций из действующего перечня (утвержден распоряжением правительства в 2010 году).

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik