Противогриппозное лекарство на основе вещества из шоколада оказалось эффективнее «Тамифлю»

Израильские исследователи создали противогриппозный препарат на основе теобромина (компонента шоколада) и arainosine (синтетического соединения, которое препятствует размножению вируса). Комбинация этих веществ в пять раз эффективнее снижает вирусную нагрузку, чем стандартный «Тамифлю», и лучше подавляет симптомы, следует из результатов исследования.

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме создали препарат от гриппа на основе теобромина — вещества, содержащегося в какао-бобах. Разработка превзошла по эффективности «Тамифлю» (осельтамивир), который широко применяется для лечения инфекции. Данные исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Испытания проводились как на клеточных культурах, так и мышах. Израильское лекарство показало пятикратное преимущество над конкурентом в снижении вирусной нагрузки. Оно уменьшило количество патогена в 15 717 раз, тогда как осельтамивир — в 3077 раз.