Росздравнадзор поделится с регионами полномочиями по лицензированию сервиса медтехники

Минздрав РФ разработал поправки, которые перераспределят часть функционала Росздравнадзора по лицензированию сервиса медтехники на его территориальные органы. В частности, выдавать лицензии по-прежнему будет федеральный регулятор, а вносить в него изменения – уже терорганы на местах. Корректировки подготовлены с целью «внедрения клиентоцентричности», а также соблюдения сроков по оформлению и выдаче документов ведомством.
Изменения планируется внести в Положение о лицензировании деятельности по техобслуживанию медизделий, утвержденное постановлением Правительства РФ № 2129 от 30 ноября 2021 года.
Новым регламентом предполагается перераспределение полномочий. Головной Росздравнадзор сохранит за собой право выдачи лицензий, предоставления выписок из реестра, приостановления, возобновления, прекращения действия лицензий, и их аннулирования. Помимо этого, он продолжит заниматься оценкой соответствия соискателя лицензионным требованиям в отношении тех претендентов, которые предоставили ему документы.
Территориальные органы получат полномочия в части внесения изменений в реестр лицензий и оценки соответствия лицензиата лицензионным требованиям в отношении лицензиатов, представивших заявления о внесении изменений в реестр лицензий через терорганы.
Поправки разработаны с целью «внедрения клиентоцентричности» в деятельность Росздравнадзора, а также для соблюдения сроков оказания госуслуги по лицензированию деятельности сервиса медтехники. Авторы поправок рассчитывают, что новый регламент позволит повысить ее доступность, территориальную привязанность, а также удовлетворенность заявителей качеством предоставляемой услуги по лицензированию сервиса.
В ноябре 2021 года Правительство России утвердило новый регламент о лицензировании технического обслуживания медицинских изделий. Из-под регулирования выведен сервис МИ с низким классом риска, а также юрлица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся обслуживанием собственного медоборудования. Кроме того, в новой версии регламента прописан перечень оборудования, необходимого для сервиса медтехники по каждому из видов. Компании, занимающиеся техническим обслуживанием медоборудования, должны были до 1 января 2024 года подать заявление в Росздравнадзор о внесении изменений в реестр в связи с актуализацией перечня выполняемых работ по техобслуживанию.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: Vademecum