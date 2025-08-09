CureVac и GSK урегулировали патентный спор с Pfizer и BioNTech по технологии мРНК-вакцин

Патентный конфликт между сторонами тянулся с июля 2022 года – с момента подачи иска CureVac о нарушении прав на интеллектуальную собственность. «Портфель интеллектуальной собственности CureVac защищает множество изобретений, которые, в частности, считаются важными для проектирования и разработки мРНК-вакцины BioNTech против SARS CoV-2. Они относятся к конструированию молекул мРНК, включая модификации последовательностей для повышения стабильности и усиления экспрессии белка, а также к формулам мРНК-вакцин, специфичным для вакцин против SARS CoV-2», – заявлял истец три года назад.

Несмотря на то, что собственная мРНК-вакцина CureVac и GSK в период пандемии не вышла на рынок, партнеры продолжили тестировать технологию для создания препаратов против гриппа и комбинированных вакцин.

Соглашение было заключено спустя два месяца после объявления о планах BioNTech приобрести CureVac за $1,25 млрд. Оно призвано усилить разработки в области мРНК-терапий, в частности, против онкологических заболеваний. Если сделка будет завершена, прекратятся и разбирательства между компаниями за пределами США: в этом случае GSK получит еще $130 млн и роялти на продажи вне американского рынка.

По условиям соглашения, CureVac предоставит Pfizer и BioNTech неисключительную лицензию на производство, использование, импорт и продажу мРНК-продуктов против COVID-19 и гриппа в США. Доля GSK в выплатах составит $370 млн, из которых $50 млн пойдут на корректировку условий лицензионного соглашения с CureVac, подписанного в 2024 году.

В августе 2022 года иски в суд против BioNTech и Pfizer подала и Moderna. Компания обвинила их в нарушении ее патентных прав при производстве вакцины от коронавирусной инфекции. В Moderna утверждают, что вакцина Comirnaty, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты компании на мРНК-технологию для производства вакцин. «На момент начала пандемии COVID-19 ни у Pfizer, ни у BioNTech не было опыта в разработке мРНК-вакцин против инфекционных заболеваний», – отметили в компании, аргументировав свой тезис о том, что конкуренты скопировали их технологию без разрешения.

В 2024 году Высокий суд Лондона постановил, что один из патентов Moderna, связанный с технологией матричной РНК, является действительным, и что вакцина Comirnaty нарушила его, а это означает, что Moderna имеет право на возмещение ущерба в связи с продажами после марта 2022 года. В августе 2025 года Апелляционный суд Лондона отклонил апелляцию Pfizer и BioNTech на это решение.