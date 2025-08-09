Глава Eli Lilly призывал пересмотреть стратегию ценообразования лекарств

Генеральный директор американской фармацевтической компании Eli Lilly Дэвид Рикс заявил, что перенос европейской модели ценообразования на лекарства в США без предварительной реформы здравоохранения может привести к снижению производительности и объемов производства, а также к искаженным ценам.

Ранее президент США Дональд Трамп направил письма 17 крупнейшим фармкомпаниям, включая Eli Lilly, Sanofi и AstraZeneca, потребовав снизить цены на рецептурные лекарства в США до уровня зарубежных. На фоне его инициативы по введению режима наибольшего благоприятствования Рикс заявил, что такой подход без учета структурных особенностей американской системы здравоохранения может поставить под угрозу будущее новых лекарств и методов лечения.

Рикс поддерживает стремление к более справедливому распределению расходов на медицинские исследования, но отмечает, что простое сопоставление цен вводит в заблуждение и требует учета структурных различий. По его словам, в Европе цены на лекарства действуют в условиях прямого доступа пациентов к препаратам, отсутствия посредников, искажающих цены, и низких доплат, тогда как в США из-за сложной бюрократии расходы на лекарства часто перекладываются на пациентов.

«Если мы импортируем зарубежные механизмы контроля цен и внедрим их в американскую систему, которая не рассчитана на функционирование в интересах пациентов, мы рискуем получить худшее из двух миров: низкую производительность и объемы производства в биофармацевтическом секторе Европы с высокими издержками и искаженными ценами на страховом рынке США», — заявил Рикс.

Он подчеркнул, что Eli Lilly выступает за выравнивание цен на лекарства, но считает, что достигать его нужно через торговые инструменты. В поддержку своих слов он напомнил, что компания уже снизила стоимость инсулина в 2023 году и запустила онлайн-аптеку LillyDirect для пациентов, оплачивающих лекарства наличными.

Несмотря на рост выручки на 38% (до $15,56 млрд) во II квартале этого года, акции компании упали более чем на 14% на фоне разочаровывающих данных по препарату ГЛП-1, орфорглипрону, для лечения ожирения, вызвавших обеспокоенность инвесторов. Тем не менее Eli Lilly повысила прогноз годовой выручки до $60–62 млрд.

