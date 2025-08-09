Неудачные испытания препарата Eli Lilly от ожирения усилили позиции Novo Nordisk

Американский фармгигант Eli Lilly представил результаты испытаний своего экспериментального препарата для снижения веса, не требующего инъекций, орфорглипрон. Компания сообщила, что средство позволило пациентам снизить вес примерно на 11% от массы тела за 36 недель, что оказалось на нижней границе ожиданий аналитиков. Озабоченность рынка также вызвали данные о побочных эффектах: почти 25% пациентов, получавших максимальную дозу препарата, были вынуждены прекратить участие в исследовании. После публикации данных акции американской компании упали в моменте на 14,9% и торговались по $635,3 на минимуме.

Согласно данным, представленным Eli Lilly, максимальная доза препарата от ожирения помогла пациентам сбросить почти 12% массы тела, или около 27 фунтов, за 72 недели на поздней стадии исследования. Однако аналитики с Уолл-стрит прогнозировали снижение веса примерно на 15%. Часть врачей отметила, что результаты сопоставимы с показателями ее главного конкурента — датской фармкомпании Novo Nordisk, но в целом немного уступают им.

До этого инвесторы предполагали, что Eli Lilly опережает в разработке препаратов для снижения веса в таблетках Novo Nordisk. Такое мнение, в частности, в беседе с Reuters выразил аналитик независимой европейской компании финансовых услуг Kepler Cheuvreux Дэвид Эванс.

По его словам, рынок ожидал, что орфорглипрон от Eli Lilly станет серьезным конкурентом препаратам Novo Nordisk, но неудовлетворительные результаты испытаний изменили конкурентные перспективы в пользу перорального семаглутида датского фармгиганта. В компании Nordnet отметили, что слабые показатели Eli Lilly помогают восстановить доверие к лидерству ее конкурента в области борьбы с ожирением.

Акции Novo Nordisk после публикации отчета Eli Lilly, напротив, подскочили на 14% и торговались по цене 331 датской кроны ($51,5) на максимуме. Ценные бумаги отечественного конкурента датской компании (Zealand Pharma) также выросли в цене в ходе торгов — примерно на 7%.

При этом ранее, на прошлой неделе, акции Novo Nordisk резко упали после снижения компанией прогноза роста продаж на 2025 год, что стало уже вторым подобным снижением в этом году. Bloomberg также писал, что Novo Nordisk покинула топ-10 самых дорогих компаний Европы.

