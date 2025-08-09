Руководитель отдела маркетинга в США Novo Nordisk уходит в отставку

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk подтвердила изданию Fierce Pharma Marketing, что Ульрих Отте покинул должность старшего вице-президента по маркетингу и решениям для пациентов в США всего через несколько месяцев после назначения. Отте, который возглавил это направление в феврале 2025 года после почти 25 лет работы в компании, ушел с поста 30 июля и сейчас рассматривает альтернативные позиции в Novo Nordisk за пределами США. Временно его обязанности будет исполнять Дэйв Мур, исполнительный вице-президент по операциям в США.

Это решение стало частью серии кадровых изменений в компании. Так, в прошлом месяце фармгигант сообщил, что новым генеральным директором компании был назначен Майк Дустдар, сменивший Ларса Йоргенсена, который руководил Novo Nordisk с 2017 года.

Кроме того, Novo Nordisk в этом году покинула Камилла Сильвест, занимавшая пост исполнительного вице-президента по коммерческой стратегии и корпоративным вопросам. Таким образом Сильвест завершила 28-летнюю работу в компании. Ее обязанности были перераспределены между другими руководителями.

Изменения в руководстве происходят на фоне усиления конкуренции в ключевом для компании сегменте препаратов класса ГПП-1. «Оземпик» и «Вегови», флагманские продукты Novo Nordisk, сталкиваются с растущим давлением со стороны аналогов Eli Lilly, включая комбинированные версии препаратов.

Хотя продажи лекарств для лечения диабета и ожирения выросли на 18% в годовом исчислении в первой половине 2025 года, а выручка компании увеличилась на 16%, акции Novo Nordisk демонстрируют снижение. Аналитики европейской финансовой группы ODDO BHF отметили «резкое замедление» динамики, а сама компания скорректировала годовой прогноз роста продаж с 13–21% до 8–14%, ссылаясь на замедление спроса на «Оземпик» и «Вегови» в США.

Кроме того, в интервью датскому изданию DR руководство Novo Nordisk намекнуло на возможные меры по сокращению расходов. Йоргенсен заявил, что компании, вероятно, «не удастся избежать увольнений», а новый генеральный директор Майк Дустдар подчеркнул необходимость «пересмотра базы затрат и перераспределения ресурсов в пользу перспективных направлений».

В начале августа Bloomberg сообщил, что Novo Nordisk покинул десятку самых дорогих компаний Европы. Капитализация производителя сократилась до $206 млрд, что оказалось ниже показателей Nestle, AstraZeneca, Roche и Novartis.

