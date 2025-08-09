РФПИ: фармгиганты пытались скрыть превосходство «Спутника V»

Решение США прекратить финансирование исследований и разработки мРНК-вакцин подтверждает их низкую эффективность по сравнению со «Спутником V», заявил в соцсетях глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. По его словам, крупные фармацевтические компании скрывали успех российской вакцины, инвестируя миллиарды в мРНК.

«Именно это доказала вакцина „Спутник V” — она значительно превзошла инъекции мРНК в реальных исследованиях. И именно это пытались скрыть фармацевтические гиганты, вкладывая миллиарды в бездоказательные, плохо изученные эксперименты с мРНК», — написал глава РФПИ в X.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил, что сворачивает программу господдержки разработок мРНК-вакцин в рамках Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), включая аннулирование и сокращение объема грантов и контрактов. Речь идет о 22 проектах по разработке мРНК-вакцин общей стоимостью $497 млн.

Решение последовало после комплексного анализа инвестиций в мРНК, начатого еще во время чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, связанной с COVID-19. В результате решения министерства были прекращены контракты с рядом научных организаций и фармацевтических компаний, включая Университет Эмори, а также Tiba Biotech, Moderna, Pfizer, Sanofi, CSL Seqirus и Gritstone.

gxpnews