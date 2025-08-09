Ученые Сеченовского университета раскрыли «двойную природу» иммунного белка при туберкулезе

Исследователи Сеченовского университета и НИИ фундаментальной и клинической иммунологии выяснили, что фактор некроза опухоли (TNF), играющий ключевую роль в защите от туберкулеза, при определенных условиях может не только защищать, но и вредить, разрушая легочную ткань и провоцируя прогрессирование болезни. Об этом сообщила пресс-служба университета. Результаты, опубликованные в журнале Biomolecules, открывают путь к более точной иммунотерапии, способной сохранять противоинфекционные свойства TNF, минимизируя его патологические эффекты.

Группа российских ученых провела анализ более 300 научных работ, посвященных механизмам действия TNF. Результаты показали, что TNF играет ключевую роль в воспалительных процессах и участвует в формировании и поддержании гранулем — специфических иммунных структур, которые инкапсулируют очаги инфекции и предотвращают распространение микобактерий в организме.

Кроме того, TNF активирует макрофаги, отвечающие за поглощение и уничтожение бактерии Mycobacterium tuberculosis. Однако при избыточной выработке TNF запускается чрезмерный воспалительный ответ, который может нарушать целостность гранулем, вызывать гибель клеток и способствовать разрушению легочной ткани.

Особое внимание ученые уделили различиям между растворимой и мембранной формами TNF, а также его взаимодействию с рецепторами TNFR1 и TNFR2. Авторы подчеркивают, что исход заболевания зависит не только от уровня TNF, но и от множества факторов, таких как тип и плотность экспрессируемых рецепторов на разных клетках, стадия инфекции, особенности метаболизма макрофагов и соотношение провоспалительных и регулирующих цитокинов.

Исследование подтвердило клинический риск: применение блокаторов TNF при лечении аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, псориаз или болезнь Крона, может привести к реактивации скрытого туберкулеза. Это происходит из-за подавления способности TNF поддерживать структуру гранулем и активировать защитные функции макрофагов.

Работа, выполненная при поддержке гранта Российского научного фонда, открывает перспективы для разработки селективных терапий.

Ранее стало известно, что Роспатент выделил ряд перспективных российских разработок в области диагностики и лечения туберкулеза, включая новые вакцины, методы диагностики и терапии устойчивых форм заболевания. Среди разработок — мультиэпитопный полипептид от «Сириуса», а также соединение, эффективное против устойчивых штаммов МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ от Института им. Пастера.