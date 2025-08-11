Минпромторг сократил срок рассмотрения заявлений о списании безнадежных штрафов

Списание безнадежных штрафов будет проходить по новой схеме. Минпромторг прописал основания для признания штрафов безнадежными и документы, которые нужно предоставить. Срок их рассмотрения уменьшили до 20 рабочих дней.

Утвержден Порядок принятия Минпромторгом решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в федеральный бюджет. Приказ № 2353 от 19.05.2025 опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, задолженность считается безнадежной в следующих случаях:

смерть физического лица-должника или признание его умершим (на основании судебного решения);

банкротство ИП или гражданина, если по закону он освобожден от уплаты долга;

ликвидация организации-должника при недостаточности имущества для погашения долга;

амнистия, помилование или судебное решение, исключающее возможность взыскания;

окончание исполнительного производства из-за невозможности взыскания (если прошло более пяти лет с момента образования долга);

отказ суда в банкротстве из-за отсутствия средств на процедуру;

исключение юрлица из ЕГРЮЛ при невозможности взыскания.

Чтобы комиссия министерства рассмотрела вопрос о признании штрафа безнадежным, нужно предоставить соответствующие документы: справку о сумме задолженности, о принятых мерах по взысканию, судебные акты о банкротстве и другие. Комиссия состоит из не менее трех человек. Заседания проводятся очно, решение принимается большинством голосов.

Срок рассмотрения заявления комиссией в новом документе сокращен с 30 до 20 рабочих дней с момента поступления документов.

Документ заменит приказ № 2889 от 18.08.2016, который признается утратившим силу.

Ранее свои порядки списания безнадежных штрафов утвердили Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik