«Промомед» привлек еще 1,7 млрд руб. с помощью облигаций нового формата

«Промомед» привлек 1,7 млрд руб. на два года, разместив структурные облигации с доходом, зависящим от роста капитализации. В апреле компания смогла привлечь с помощью аналогичного инструмента 1,6 млрд руб.

ПАО «Промомед» разместило структурные облигации, доход по которым привязан к росту капитализации компании. Привлечено 1,7 млрд руб. сроком на два года для финансирования инвестпрограммы по разработке инновационных лекарственных препаратов, сообщили в компании.

Возврат инвестиций по инструменту обеспечивает ООО «Промомед ДМ» (кредитный рейтинг «ruA-» от «Эксперт РА»). Бумаги не предусматривают допэмиссию акций и купонные выплаты, что снижает давление на котировки. С учетом аналогичного инструмента, размещенного в апреле, общий объем привлечения превысил 3,3 млрд руб.

«Компания поступательно наращивает свою акционерную стоимость, остается в авангарде разработок в биофармацевтике и в подборе финансовых инструментов, применяемых для ускорения роста. Мы используем новейшие продукты фондового рынка для реализации своей инвестиционной стратегии, снижения стоимости финансирования и повышения ликвидности вторичного рынка акций. Наша бизнес-модель привлекла рекордный спрос со стороны розничных инвесторов для инструментов подобного рода – в сделке приняли участие 800 квалифицированных инвесторов», — сообщил директор по экономике и финансам ПАО «Промомед» Тимофей Соловьев.

