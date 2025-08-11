Минпромторг предложил блокировать на кассах продажу нелегальной косметики и воды

Продажу косметики и воды будут блокировать на кассе автоматически, если такие категории товаров не имеют действительных разрешительных документов. С инициативой выступил Минпромторг.

Минпромторг расширяет перечень товаров, продажа которых будет блокироваться на кассе автоматически. С 1 апреля 2027 года предлагается запретить продажу парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии с недействительными разрешительными документами. Для упакованной воды, которая была введена в оборот с 1 сентября 2025 года, запрет вводится с 1 марта 2026 года. Проект постановления проходит общественное обсуждение до 26 августа.

Изменения вводятся в Постановление Правительства РФ № 1944 от 21.11.2023. Документом утверждены перечни случаев, при которых продажа маркированных товаров запрещена на основании информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров.

Также в документ добавляется пункт о формировании базы данных кодов товаров с минимальной ценой и уточняются обязанности продавца при выводе товаров из оборота.

В случае утверждения постановление вступит в силу через 30 дней после его официальной публикации.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik