Эксперимент по маркировке масок и шприцев продлили до февраля 2026 года

Кроме того, до 28 февраля 2026 года продлено проведение оценки результатов эксперимента и представление ответственными регуляторами соответствующего доклада в Правительство РФ.

Постановление о проведении эксперимента по маркировке некоторых медизделий правительство утвердило в конце мая 2024 года. Отмечалось, что целью эксперимента станет апробация полноты и достаточности механизмов маркировки медизделий с целью противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров, в том числе контрафактных. Среди преимуществ от введения маркировки указано повышение собираемости налогов и таможенных платежей. Функции оператора информационной системы выполняет «Оператор-ЦРПТ».

Среди целей проведения эксперимента – первичное наполнение подсистемы национального каталога маркированных товаров сведениями о товаре для идентификации товарной единицы, а также определение кодов вида медизделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, кодов единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ОКПД).

Участниками эксперимента являются федеральные органы исполнительной власти, Социальный фонд РФ, участники оборота медицинских изделий, оператор информационной системы, а также операторы электронного документоборота и фискальных данных.

В июле 2025 года на площадке Общественной палаты РФ состоялось обсуждение промежуточных итогов эксперимента. Участниками мероприятия стали представители Комитета Госдумы по охране здоровья, Минпромторга, Росздравнадзора, ЦРПТ, пациентских организаций и производителей.

Как отметили собравшиеся, проведение эксперимента показало, что применяемые в производстве шприцев, пробирок, салфеток и инфузионных систем упаковочные материалы, печатное и считывающее оборудование и расходные материалы к нему в основном не соответствуют требованиям к материалам и оборудованию по маркировке, а также не гарантируют считываемость QR-кода в течение требуемого законодательством пятилетнего срока.

«Вопросы у производителей и импортеров вызывают ситуации, когда медицинские изделия агрегированы групповой упаковкой, а разработка «Оператором ЦРПТ» соответствующего функционала требует дополнительных временных затрат. Наравне с этим отмечается рассинхронизация между данными и понятийным аппаратом систем GS1 Russia и Национальным каталогом товаровов, – пояснили в Общественном совете при Росздравнадзоре.

В связи с этим операторы рынка выступили с предложением продлить эксперимент с целью «достижения необходимого уровня технической и организационной готовности всеми участниками процесса».