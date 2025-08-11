Европейский регулятор рекомендовал к одобрению 13 новых препаратов

В июле 2025 года Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал одобрить 13 новых препаратов, включая инновационные терапии для редких и тяжелых заболеваний, а также расширил показания еще для восьми лекарств. Информация доступна на сайте Европейской медицинской комиссии.

На заседании CHMP с 21 по 24 июля 2025 года были подведены итоги рассмотрения новых лекарственных средств. Среди ключевых рекомендаций — одобрение Ekterly (sebetralstat), первого в ЕС перорального препарата для купирования острых приступов наследственного ангионевротического отека. Это позволит снизить количество инъекций для пациентов и сократит время между началом приступа и введением препарата.

Также одобрены Aqneursa (levacetylleucine) при болезни Ниманна — Пика типа C, Voranigo (vorasidenib) для лечения редких злокачественных опухолей головного мозга и Yeytuo (lenacapavir) — препарат для профилактики ВИЧ, который будет вводиться всего дважды в год подкожно.

CHMP также рекомендовал четыре биосимиляра и два дженерика для лечения легочной артериальной гипертензии. Окончательное решение по всем препаратам примет Еврокомиссия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о создании резервного механизма федеральной поддержки регионов в закупке лекарств для лечения редких (орфанных) заболеваний. С 1 января 2026 года регионы, не справляющиеся с финансированием, будут получать межбюджетные трансферты.

gxpnews