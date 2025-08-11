В перечень социально значимых заболеваний предложили включить ожирение

Депутаты Государственной думы обсудили в рамках круглого стола проблему ожирения в России и подготовили резолюцию, в которой предложили правительству добавить ожирение в список социально значимых заболеваний. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ. По словам участников мероприятия, в 2024 году ожирение зафиксировали более чем у 3 млн человек. При этом распространение заболевания в России усугубила самоизоляция во время пандемии COVID-19.

Кроме того, депутаты предложили Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами с ожирением и вести учет таких больных, а также создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов.

В резолюции уточняется, что ожирение может приводить к развитию серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, сахарному диабету 2-го типа, онкологическим заболеваниям, болезням опорно-двигательного аппарата и нарушениям репродуктивной функции.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в марте 2025 года отмечал, что бодипозитив привел к небрежному отношению к ожирению со стороны медиков. «Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая-то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение, но это ведет как к дисгормональным нарушениям, так и в том числе к развитию сахарного диабета», — заявил Мурашко.

Ранее генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов заявил, что от избыточного веса страдают 30 млн россиян. Он предложил объявить 2026-й Годом борьбы с ожирением, признать проблему социально значимым заболеванием, а также сформировать национальную стратегию и повысить общественное внимание. По его словам, для достижения устойчивых результатов необходим системный, комплексный и межведомственный подход.

