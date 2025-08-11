FDA одобрило препарат Boehringer Ingelheim для лечения рака легких

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило, что одобрило лекарство немецкой компании Boehringer Ingelheim для пациентов с запущенным раком легких, которые ранее получали лечение. Препарат Hernexeos предназначен для ранее леченных пациентов с неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легких, опухоли которых имеют специфическую генетическую мутацию, сообщил Reuters.

Одобрение регулирующего органа было основано на исследовании, в котором Hernexeos помог примерно 75% пациентов, получавших ранее химиотерапию, добиться полного исчезновения рака или уменьшения размера опухоли.

FDA также одобрило диагностическое устройство Life Technologies для выявления пациентов, подходящих для лечения.

Hernexeos относится к классу препаратов, известных как ингибиторы киназы, которые воздействуют на мутации в определенных белках в организме, приводящие к аномальному росту клеток.

Ранее стало известно, что Boehringer Ingelheim приобретает разработчика лекарств Nerio Therapeutics (основана Avalon Ventures) в рамках сделки стоимостью $1,3 млрд в надежде укрепить свой иммуноонкологический портфель за счет ее активов.

