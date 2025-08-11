ФАС усилит контроль за ценами на жизненно необходимые лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 1 сентября усилит в России контроль за ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), заявил РИА Новости глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, такой контроль позволит выявлять случаи неоправданного повышения цен и своевременно реагировать на них.

«ФАС будет проводить экономический анализ на предмет обоснованности заявленных цен при ее государственной регистрации и перерегистрации», — заявил Леонов. Он добавил, что в стране введут новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств.

Правительство России утвердило новую методику расчета максимальных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП в июне. Она заменит действующие уже 10 лет правила. Документ переходит от унифицированной методики расчета к индивидуальной.

Как отметили в ГД, появятся новые процедуры и сроки для регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей таких лекарств. Общий срок процедуры составит не более 26 рабочих дней со дня подачи заявления.

Регионы будут обязаны устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя в соответствии с методикой ФАС. Оптовые организации смогут формировать розничные цены на ЖНВЛП с оптовой и розничной надбавкой к фактической отпускной цене производителя в сумме, не превышающей предельный размер оптовых и розничных надбавок, установленный субъектом, что, по задумке, должно «предотвратить чрезмерное увеличение конечных цен на медикаменты и сделает лекарства доступнее для населения».

gxpnews