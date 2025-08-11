Винай Прасад вернулся в FDA через несколько дней после ухода

Винай Прасад снова вернулся в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в роли куратора вакцин, генной терапии и регуляторных вопросов, связанных с продуктами крови. Назначение последовало спустя чуть больше недели после того, как он покинул агентство. Первым о возвращении Прасада сообщило издание Endpoints News.

Прасад, американский врач — гематолог-онколог и исследователь в области здравоохранения, в мае был назначен директором Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) — подразделения, которое отвечает за обеспечение безопасности, чистоты и эффективности биологических препаратов. Это позволило ему курировать вакцины и биологические препараты. Впоследствии он также был назначен главным медицинским и научным сотрудником FDA.

30 июля, проработав всего несколько месяцев главой CBER, он покинул агентство. Прасад столкнулся с усилившейся критикой из-за регуляторных решений FDA по генной терапии мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), в частности, из-за одобрения терапии компании Sarepta Therapeutics.

После гибели двух подростков с тяжелой формой МДД, получивших это лечение, FDA потребовало приостановить поставки препарата из-за проблем с безопасностью. Однако уже 28 июля агентство смягчило позицию, разрешив возобновить терапию для основной группы пациентов.

