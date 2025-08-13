Минпромторг предложил изменения в Положение о лицензировании производства лекарств

В Положение о лицензировании производства лекарств внесут изменения. Предлагается ввести проверки по инициативе самих производителей. Частота обязательных визитов будет зависеть от категории риска предприятия, а отсутствие нарушений в течение трех лет позволит снизить эту категорию.

Минпромторг внесет изменения в Положение о лицензировании производства лекарственных средств (утверждено Постановлением Правительства РФ № 686 от 06.07.2012). Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, документ разделит профилактические визиты на обязательные и проводимые по инициативе контролируемого лица. Визиты, которые проводятся по инициативе контролируемого лица, фактически являются «самопроверкой». Благодаря ей фармпроизводители смогут получить от министерства разъяснения и рекомендации.

Проверки будут проводить не только в формате выездных визитов, но и через мобильное приложение «Инспектор».

Проект также устанавливает разную частоту обязательных профилактических визитов в зависимости от категорий риска, которые присваиваются фармпроизводителям. Если за три года не будет нарушений, то категория риска может быть снижена.

Ранее Минздрав предложил поправки в госнадзор в сфере обращения лекарств. Документом предлагается в том числе изменить категории риска для проверок.

Дина Коблова

pharmvestnik