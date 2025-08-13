На Госуслугах появятся сервисы для регистрации лекарств и патентов

Новые сервисы для фармбизнеса появятся на Госуслугах до ноября. Министерствам и ведомствам поручили ускорить цифровизацию разрешительных процедур по ряду видов деятельности, включая регистрацию лекарств и ветпрепаратов, лицензирование фармацевтической деятельности и др.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил министерствам и ведомствам ускорить цифровизацию разрешительных процедур. Федеральные органы исполнительной власти должны запустить новые сервисы на Госуслуг уже осенью текущего года.

В рамках новых услуг гражданам и владельцам бизнеса будут приходить напоминания о необходимости оформить или продлить разрешения. В перечень видов разрешительной деятельности, для которых создадут эту услугу, вошли в том числе:

аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения (разработчик — Росздравнадзор);

аттестация экспертов, привлекаемых Россельхознадзором к проведению экспертизы для государственного контроля (Россельхознадзор);

аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Минздрав).

В список видов разрешительной деятельности, для которых сократят сроки по «долгим» разрешениям, вошли:

государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения (Россельхознадзор);

государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского применения (Минздрав).

Еще планируется запустить комплексные сервисы для получения сразу нескольких разрешений одним заявлением для таких видов деятельности, как:

лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения ветпрепаратов (Россельхознадзор);

заключение о соответствии производителей ветпрепаратов требованиям правил надлежащей производственной практики (Россельхознадзор);

лицензирование производства ветпрепаратов (Россельхознадзор);

государственная регистрация ветпрепаратов (Россельхознадзор);

выдача санитарно-эпидемиологического заключения (Роспотребнадзор);

выдача заключений, необходимых для госрегистрации наименования места происхождения товара — алкогольной и спиртосодержащей продукции (Росалкогольтабакконтроль).

Еще планируется уменьшить перечень документов по «документоемким» разрешениям для следующих видов разрешительной деятельности:

государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата (Роспатент);

государственная регистрация промышленного образца и выдача патента на промышленный образец, его дубликата (Роспатент);

разрешение на проведение клинических исследований лекарственного препарата (Минздрав).

Ранее на Госуслугах появился сервис «Открытие аптеки».

Фото: Дина Коблова

Дина Коблова

pharmvestnik