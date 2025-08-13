На Госуслугах появятся сервисы для регистрации лекарств и патентов

Новые сервисы для фармбизнеса появятся на Госуслугах до ноября. Министерствам и ведомствам поручили ускорить цифровизацию разрешительных процедур по ряду видов деятельности, включая регистрацию лекарств и ветпрепаратов, лицензирование фармацевтической деятельности и др.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил министерствам и ведомствам ускорить цифровизацию разрешительных процедур. Федеральные органы исполнительной власти должны запустить новые сервисы на Госуслуг уже осенью текущего года.
В рамках новых услуг гражданам и владельцам бизнеса будут приходить напоминания о необходимости оформить или продлить разрешения. В перечень видов разрешительной деятельности, для которых создадут эту услугу, вошли в том числе:
- аттестация экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения (разработчик — Росздравнадзор);
- аттестация экспертов, привлекаемых Россельхознадзором к проведению экспертизы для государственного контроля (Россельхознадзор);
- аккредитация специалистов на право осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности (Минздрав).
В список видов разрешительной деятельности, для которых сократят сроки по «долгим» разрешениям, вошли:
- государственная регистрация лекарственных средств для ветеринарного применения (Россельхознадзор);
- государственная регистрация лекарственных препаратов для медицинского применения (Минздрав).
Еще планируется запустить комплексные сервисы для получения сразу нескольких разрешений одним заявлением для таких видов деятельности, как:
- лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения ветпрепаратов (Россельхознадзор);
- заключение о соответствии производителей ветпрепаратов требованиям правил надлежащей производственной практики (Россельхознадзор);
- лицензирование производства ветпрепаратов (Россельхознадзор);
- государственная регистрация ветпрепаратов (Россельхознадзор);
- выдача санитарно-эпидемиологического заключения (Роспотребнадзор);
- выдача заключений, необходимых для госрегистрации наименования места происхождения товара — алкогольной и спиртосодержащей продукции (Росалкогольтабакконтроль).
Еще планируется уменьшить перечень документов по «документоемким» разрешениям для следующих видов разрешительной деятельности:
- государственная регистрация изобретения и выдача патента на изобретение, его дубликата (Роспатент);
- государственная регистрация промышленного образца и выдача патента на промышленный образец, его дубликата (Роспатент);
- разрешение на проведение клинических исследований лекарственного препарата (Минздрав).
Ранее на Госуслугах появился сервис «Открытие аптеки».
Фото: Дина Коблова
Дина Коблова
pharmvestnik