Экс-чиновница Минздрава Башкирии предстала перед судом за необеспечение лекарствами пациентов

Экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова предстала перед судом. Следствие настаивает, что она не обеспечила лекарствами пациентов, несмотря на десятки обращений и наличие бюджетных средств. Бывшая чиновница вину не признает.

Ленинский районный суд Уфы начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой. Ее обвиняют в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч.2 ст.315 УК РФ).

Как сообщает «Коммерсантъ», в начале заседания представитель прокуратуры зачитывал обвинительное заключение свыше часа. Из него стало известно, что подсудимая не обеспечила четырехлетнего паллиативного ребенка из Сибая препаратами будесонид и убидекаренон, а также лечебным питанием, кислородными масками и другими медизделиями. С 2020 по 2024 год к Кононовой поступило 66 обращений от мамы пациента и главврача больницы.

При этом у Минздрава были финансовые возможности на закупку препаратов и медизделий. Также необходимыми лекарствами не обеспечили двух пациентов с инвалидностью из Уфы. Одной из них не выдавали «Трикафту» в течение 300 дней, несмотря на более десятка обращений. Второй уфимец провел без необходимых лекарств полгода.

«Извращены практически все факты», — ответила Кононова на вопрос судьи и заявила, что не признает вину.

Сейчас Ирина Кононова работает замминистра здравоохранения Московской области.

Фото: glavarb.ru

Дина Коблова

pharmvestnik