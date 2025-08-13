В США одобрили препарат Insmed для лечения заболеваний легких

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Brinsupri (бренсокатиб) от американской компании Insmed для лечения бронхоэктатической болезни, не связанной с муковисцидозом, у взрослых и детей старше 12 лет. Как утверждают в пресс-службе Insmed, средство является первым одобренным FDA лечением этого хронического и прогрессирующего заболевания, которое может привести к необратимому повреждению легких и снижению функции легких.

Brinsupri — первый в своем классе ингибитор дипептидилпептидазы 1 (ДПП1), предназначенный для подавления активации ферментов (сериновых протеаз нейтрофилов) в нейтрофилах, которые являются ключевыми факторами хронического воспаления дыхательных путей при нефролитиазе. Как сообщили в компании, это первый одобренный препарат для лечения основного воспалительного процесса при нефролитиазе.

Ранее в Insmed сообщали аналитикам, что годовая стоимость лечения Brinsupri может составлять от $40 000 до $96 000. Аналитики Mizuho Financial Group отметили, что цена, скорее всего, будет находиться ближе к верхней границе этого диапазона. По их мнению, продажи препарата в III квартале 2025 года могут быть «относительно небольшими», пишет Fierce Pharma.

Бронхоэктатическая болезнь, не связанная с муковисцидозом, — это хроническое заболевание, характеризующееся расширением и деформацией бронхов, что приводит к накоплению слизи и повышению риска инфекций. В отличие от бронхоэктатической болезни, связанной с муковисцидозом, эта форма заболевания не вызвана генетическим дефектом, характерным для муковисцидоза. По данным Американской ассоциации пульмонологов, в США от этого заболевания страдают от 350 000 до 500 000 взрослых.