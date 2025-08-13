В РФ зарегистрировали биоаналог препарата от офтальмологических заболеваний

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат «Континия» (афлиберцепт) от российской компании «Генериум». Как сообщили в пресс-службе ТАСС в фармкомпании, это первый в России биоаналог препарата для лечения офтальмологических заболеваний у пациентов с 18 лет. Согласно данным госреестра, до этого на российском рынке присутствовали только препараты от французской Sanofi и немецкой Bayer.

Как отметили в пресс-службе компании, афлиберцепт — рекомбинантный гибридный белок, представитель класса ингибиторов факторов роста новообразованных сосудов, доказавший свою эффективность в международных исследованиях и клинической практике.

Препарат предназначен для применения при заболеваниях сетчатки, в основе патогенеза которых лежит патологическая неоваскуляризация и избыточная проницаемость сосудов с последующим развитием отека и дистрофических нарушений, ведущих к снижению остроты зрения и его потере.

Российский препарат имеет четыре зарегистрированных показания к применению у пациентов с 18 лет: неоваскулярная форма возрастной макулярной дегенерации; ухудшение зрения, вызванное макулярным отеком вследствие окклюзии вен сетчатки (центральной вены или ее ветвей); ухудшение зрения, вызванное диабетическим макулярным отеком; ухудшение зрения, вызванное миопической хориоидальной неоваскуляризацией.

gxpnews