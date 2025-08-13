Истечение патента на EpiPen откроет рынок автоинжекторов адреналина для конкурентов

Срок действия патента на автоинжектор EpiPen, принадлежащий компании Viatris (появилась в результате объединения Mylan и Upjohn, бывшего подразделения Pfizer), истекает 11 сентября 2025 года, что создаст условия для кардинальных изменений на рынке экстренной помощи при анафилаксии. Это событие позволит выйти на рынок дженерикам и стимулирует разработку новых устройств для введения адреналина, сообщило Yahoo Finance.

По мнению экспертов, истечение патента приведет к значительным изменениям на рынке. Так, в британской компании Archetype MedTech прогнозируют резкий рост числа конкурентов и снижение цен на 30–50%, что сделает автоинжекторы более доступными для пациентов. По их мнению, Viatris ответит на эти вызовы либо снижением цен, либо разработкой устройств нового поколения с улучшенной эргономикой и дополнительными функциями.

Кроме того, эти изменения происходят на фоне появления новых форм доставки адреналина, включая одобренный FDA назальный спрей Neffy, что создает дополнительную конкуренцию традиционным автоинжекторам. Аналитики ожидают, что к 2026 году доля EpiPen на рынке может сократиться с текущих 85 до 50–60%, что кардинально изменит ландшафт этого сегмента фармацевтического рынка.

Конкуренты также получат возможность использовать оригинальный дизайн EpiPen в качестве основы для своих разработок, добавляя такие инновации, как удобные для детей версии, компактные размеры, Bluetooth-трекинг и интеграция с цифровыми системами здравоохранения. Устранение патентных барьеров также упростит процедуры регуляторного одобрения для новых участников рынка, сократив время и стоимость разработки альтернативных продуктов.

История EpiPen началась в 2007 году, когда Mylan приобрела технологию у подразделения дженериков Merck KGaA за $6,7 млрд. В последующие годы она неоднократно подвергалась критике за резкое повышение цены на продукт — с $100 за упаковку из двух автоинжекторов в 2008 году до $600 в 2025-м. В январе 2025 года компания согласилась выплатить $73,5 млн по иску о сговоре с Pfizer и Teva с целью задержки выхода дженериков на рынок.

gxpnews