Аналитики сообщили о двузначных темпах роста продаж препаратов от энуреза

Российский рынок препаратов от энуреза демонстрирует стабильный рост, поддерживаемый как увеличением потребления, так и восстановлением поставок ранее дефицитных лекарств. Так, согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в первой половине 2025 года россияне приобрели более 1 млн упаковок таких лекарств на сумму свыше 1,1 млрд рублей. В денежном выражении рост составил 22,5%, в натуральном — 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

При этом, как отметили аналитики, объемы продаж этой группы препаратов растут двузначными темпами третий год подряд. Так, за весь 2024 год было продано 1,9 млн упаковок на 1,89 млрд рублей, что на 14 и 21% больше показателей 2023 года соответственно.

Пик продаж традиционно приходится на весенние месяцы и конец года. В декабре 2024 года было реализовано 185 тысяч упаковок на 189,4 млн рублей, а в 2025 году максимальные показатели зафиксированы в марте (180 тысяч упаковок) и апреле (186,7 млн рублей в денежном выражении).

Рынок представлен всего семью международными непатентованными наименованиями. Согласно данным аналитиков, лидером остается солифенацин с 45% в денежном и 55% в натуральном выражении. Второй по объему продаж результат у МНН мирабегрон — его представляет единственный бренд «Бетмига» от компании «Астеллас». Этот препарат также лидирует среди всех торговых марок в категории с долей рынка 34,4% в рублях.

Эксперты отметили, что практически у всех участников топ-10, кроме «Новитропан» (оксибутинин) от компании Imperial Chemical Industries, отмечалась положительная динамика продаж. Самые высокие показатели были у препарата «Товиаз» (фезотеродин) от Pfizer. Его рост продаж увеличился в 104 раза по сравнению с первой половиной 2024 года. По словам аналитиков, такой скачок объясняется восстановлением поставок после дефицита в 2023 году, когда на рынок поступило всего 2200 упаковок.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что продажи средств от диареи в России выросли до 22,6 млрд рублей за первое полугодие 2025-го, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в натуральном выражении объем продаж этих препаратов сократился на 1,5%. Россияне приобрели 65,5 млн упаковок таких средств. Эксперты отметили, что тенденция к снижению в этом сегменте наблюдается третий год подряд.

gxpnews