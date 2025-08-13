В России появится эффективная мРНК-вакцина от клещевого энцефалита

Новая российская мРНК-вакцина против клещевого энцефалита может стать эффективнее и дешевле существующих аналогов, а также избавит от необходимости ревакцинации каждые 3 года. Об этом ТАСС сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии МГУ Николай Никитин. Разработкой платформы занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Сейчас в России применяют две инактивированные вакцины — «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир», требующие повторных прививок раз в 3 года. мРНК-вакцина, в отличие от них, стимулирует выработку вирусного белка непосредственно в клетках человека, что обеспечивает более стойкий иммунный ответ. Кроме того, ее производство будет дешевле. Также технология позволит быстро адаптировать препарат к новым штаммам вируса.

«Так как мРНК-вакцины являются искусственно синтезированными и при их создании не используются куриные клетки, в отличие от используемых сегодня, то их производство будет дешевле», — пояснил Никитин.

Прививка от клещевого энцефалита не является обязательной, но рекомендована жителям эндемичных регионов и тем, кто планирует их посетить. В России вакцинация доступна бесплатно по полису ОМС в городских поликлиниках. Новая мРНК-вакцина, если будет одобрена, может значительно упростить схему иммунизации и повысить ее эффективность.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину — «Имурон-вак», предназначенную для иммунотерапии рака мочевого пузыря и профилактики его рецидивов после удаления опухолей, разработанную специалистами ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России. По словам директора центра Александра Гинцбурга, вакцина уже активно используется в послеоперационной терапии онкологических пациентов и пользуется высоким спросом в странах СНГ.

gxpnews