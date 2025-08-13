Оборот БАД без документов о качестве предложили блокировать с марта 2026 года

Блокировать оборот БАД без документов о качестве с 1 марта 2026 года предложил Минпромторг. Также планируется интеграция с реестром о начале отдельных видов деятельности.

Минпромторг разработал изменения в документы по вопросам прослеживаемости оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Проект постановления об этом проходит общественное обсуждение до 26 августа.

Изменения вносятся в Правила маркировки биодобавок (утверждены Постановлением Правительства РФ № 886 от 31.05.2023). Согласно изменениям, производители БАД должны будут указывать код причины постановки на учет (кроме ИП) и глобальный идентификатор адресного объекта в федеральной информационной адресной системе.

Уже зарегистрированные участники должны будут внести эти данные до 1 апреля 2026 года. При изменении адреса или реквизитов обновить сведения в системе необходимо в течение 10 рабочих дней.