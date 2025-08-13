В Саратове возбудили дело о халатности при закупке лекарств

Уголовное дело о халатности при закупке лекарств возбудили в Саратовской области. По версии следствия, региональный Минздрав не закупил вовремя препараты для льготного лекобеспечения.

В Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ) при закупке лекарственных препаратов, подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что с 2024 года по июль 2025-го сотрудники Минздрава Саратовской области не приняли своевременные меры по закупке лекарств. Это привело к нарушению прав более 5 тыс. жителей региона. Кроме того, министерство не обеспечило работу электронной системы для оформления дополнительных заявок на льготное лекобеспечение.