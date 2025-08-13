FDA одобрило первые глазные капли от возрастной потери зрения

Первые глазные капли для лечения возрастной дальнозоркости одобрило FDA. Разработка Lenz Therapeutics начинает действовать уже через полчаса, но сохраняет эффект до десяти часов.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало первые глазные капли для лечения пресбиопии — потери способности видеть вблизи. Препарат Vizz (aceclidine) разработала американская фармацевтическая компания Lenz Therapeutics, которая сообщила об одобрении в пресс-релизе.

Производитель заявляет, что эффект наступает через 30 минут после закапывания и сохраняется до десяти часов при однократном применении раз в день. На III фазе двух клинических исследований (CLARITY 1, 2) Vizz улучшил зрение вблизи у 65–71% участников (всего их было 466) уже в первый день. При этом они не стали видеть хуже вдаль. В группе плацебо аналогичные положительные изменения отмечены у 8–12% пациентов.

Чаще всего испытуемые, получавшие лекарство, жаловались на раздражение глаз (в 20% случаев), временное помутнение зрения (16%), возникновение головной боли (13%), покраснение конъюнктивы (8%). Однако не выявлено ни одного серьезного побочного эффекта. В показания включили предупреждение о риске разрыва и отслоения сетчатки.

Препарат будет отпускаться строго по рецепту врача. Lenz планирует начать его продажи до конца года.

В состав капель входит 1,44% вещества aceclidine. Впервые его начали использовать европейские офтальмологи в 1970-х годах для лечения глаукомы. Медикамент выпускала французская Chibret под торговым наименованием Glaucostat. Однако за полвека он так и не вышел на американский рынок.

Aceclidine избирательно воздействует на ацетилхолиновые мускариновые рецепторы в мышцах радужной оболочки глаза, вызывая сужение зрачка до размера менее двух мм. Это позволяет увеличить глубину резкости и более четко видеть близкие объекты, избегая воздействия на цилиарные мышцы, которые изменяют кривизну хрусталика, что могло бы вызвать нежелательные реакции.

До появления Vizz при пресбиопии в США применяли только одно средство — капли Vuity (пилокарпин), одобренные FDA в 2021 году. У препарата фармгиганта AbbVie менее продолжительное действие — примерно шесть часов.

Пресбиопия развивается из-за уплотнения хрусталика и потери его эластичности. Подобные изменения зрения проявляются после 40–45 лет и прогрессируют с возрастом. По оценкам, в мире насчитывается порядка 1,8 млрд взрослых людей с дальнозоркостью (около четверти населения планеты).

Фото: freepik.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik