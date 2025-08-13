Анапская ПКФ «Фитофарм» вложит 400 млн рублей в строительство фармпредприятия

Сумму вложений ПКФ «Фитофарм» в предприятие назвали в Министерстве промышленной политики Краснодарского края.

По данным официального сайта компании, строительство фармзавода в станице Гостагаевской стартовало в 2019 году. Согласно проекту, площадь производственных помещений составит 10 тысяч кв. м – там планируют открыть цеха по измельчению и фасовке трав, лабораторию, цех капсулирования и склады.

В ноябре 2023 года владелец ПКФ «Фитофарм» Андрей Завгородний отмечал, что строительство новой площадки фармзавода по выпуску лекарств из натурального растительного сырья готово на 80%. Тогда в работу уже запустили цеха по первичной переработке растительного сырья.

«Фитофарм» работает в Краснодарском крае более 30 лет. Компания выпускает под маркой «Целебная поляна» более 130 наименований БАД, фиточаев и травяных напитков. У предприятия в собственности находится свыше 280 гектаров земли, где выращивается лекарственное сырье. У ПКФ есть базы по заготовке дикорастущего сырья, которые позволяют ежегодно заготавливать до 1 тысячи тонн сырья. Компания располагает собственной лабораторией, а на производстве выпускается более 3 млн упаковок в месяц.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ПКФ «Фитофарм» зарегистрировано в Анапе в 1992 году. Основным видом деятельности компании является производство лекарственных препаратов для медицинского применения. Выручка ПКФ «Фитофарм» в 2024 году составила 1,285 млрд рублей, чистая прибыль – 40,59 млн рублей. Бенефициаром был Андрей Завгородний, он был также основателем и совладельцем одноименной аптечной сети. 12 августа 2025 года Завгородний скончался после тяжелой болезни.

По состоянию на 1 января 2025 года анапская аптечная сеть «Фитофарм» насчитывала 377 аптечных учреждений. В 2024 году компания выручила 4,704 млрд рублей (+15,7% год к году) и с этим показателем заняла 37-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей по итогам 2024 года».