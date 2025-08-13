Крупнейшие фармкомпании увеличили выплаты медорганизациям в России почти на четверть

Крупнейшие международные фармкомпании увеличили объем выплат российским медорганизациям и ассоциациям на 22,9% по итогам 2024 года. Общие расходы отрасли на продвижение лекарств и исследования остались практически на уровне 2023 года, составив 10 млрд руб.

Общий объем выплат 18 крупнейших международных фармкомпаний российским медицинским организациям и ассоциациям увеличился на 22,9% (до 4,1 млрд руб.) по итогам 2024 года. Отчеты компаний о так называемой передаче ценностей изучили «Ведомости».

Остались не раскрытыми данные AstraZeneca. Компания прекратила членство в Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП), поэтому она больше не обязана публиковать такую информацию. Еще двух участников рейтинга — американские Eli Lilly и BMS — сейчас в России представляет швейцарская Swixx Biopharma.

Входящие в АМФП фармкомпании перечисляют гранты и пожертвования медорганизациям и ассоциациям, оплачивают медикам выступления на встречах и конференциях, научные публикации и другие услуги, а также участие в клинических исследованиях и разработках. Выплаты раскрывают в отчетах по итогам года по требованию Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA) с 2013 года (в России – с 2016 года).